NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nexstar Media Group von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Nexstar Media Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Nexstar Media Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nexstar Media Group-Anteile bei 145,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,688 Nexstar Media Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2026 gerechnet (183,31 USD), wäre das Investment nun 126,03 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nexstar Media Group einen Börsenwert von 5,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at