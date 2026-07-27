Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Lukrative Nexstar Media Group-Investition?
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27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nexstar Media Group von vor 5 Jahren verdient
Nexstar Media Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nexstar Media Group-Anteile bei 145,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,688 Nexstar Media Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2026 gerechnet (183,31 USD), wäre das Investment nun 126,03 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26,03 Prozent.
Zuletzt verbuchte Nexstar Media Group einen Börsenwert von 5,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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