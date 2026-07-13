Nexstar Media Group Aktie

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WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

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Lohnende Nexstar Media Group-Investition? 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nexstar Media Group-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Nexstar Media Group-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Nexstar Media Group-Anteile letztlich bei 180,02 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,555 Nexstar Media Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.07.2026 auf 174,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 966,84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,32 Prozent vermindert.

Nexstar Media Group wurde am Markt mit 5,32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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