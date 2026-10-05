Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Langfristige Performance
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Nexstar Media Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 200,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Nexstar Media Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,977 Nexstar Media Group-Aktien. Die gehaltenen Nexstar Media Group-Aktien wären am 02.10.2026 773,46 USD wert, da der Schlussstand 155,42 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,65 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Nexstar Media Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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