NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nice Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Nice Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nice Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Nice Systems-Aktie betrug an diesem Tag 64,15 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,559 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 161,31 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Papiers am 13.07.2026 auf 103,48 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,31 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at