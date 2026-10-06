Nice Systems Aktie

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WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

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Lohnende Nice Systems-Investition? 06.10.2026 10:03:24

NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nice Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Nice Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Nice Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 66,45 USD. Bei einem Nice Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,505 Nice Systems-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 174,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,83 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74,31 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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