Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Lohnende Nice Systems-Investition?
|
06.10.2026 10:03:24
NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nice Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Nice Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 66,45 USD. Bei einem Nice Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,505 Nice Systems-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 174,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,83 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74,31 Prozent angewachsen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Analysen zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
|102,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.