Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Nice Systems-Anlage unter der Lupe
|
08.09.2026 10:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Nice Systems-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nice Systems-Papier an diesem Tag 68,37 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Nice Systems-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 146,263 Nice Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (105,50 USD), wäre das Investment nun 15 430,74 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,31 Prozent angezogen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Analysen zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
|88,50
|-0,56%