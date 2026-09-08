Nice Systems Aktie

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WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

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Nice Systems-Anlage unter der Lupe 08.09.2026 10:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nice Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Nice Systems-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nice Systems-Papier an diesem Tag 68,37 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Nice Systems-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 146,263 Nice Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (105,50 USD), wäre das Investment nun 15 430,74 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,31 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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