NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Nice Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nice Systems-Aktie an diesem Tag 64,49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,506 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 112,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 742,75 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 74,28 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at