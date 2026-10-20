NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor 3 Jahren gekostet

Das Nice Systems-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 156,30 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 63,980 Nice Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 113,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 283,43 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,17 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at