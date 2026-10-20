Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Nice Systems-Investition im Blick
|
20.10.2026 10:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor 3 Jahren gekostet
Das Nice Systems-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 156,30 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 63,980 Nice Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 113,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 283,43 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,17 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Analysen zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
|101,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.