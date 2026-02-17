Nice Systems Aktie

Nice Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

Profitable Nice Systems-Anlage? 17.02.2026 10:11:40

NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nice Systems-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Nice Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nice Systems-Anteile an diesem Tag 272,66 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,367 Nice Systems-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 37,98 USD, da sich der Wert einer Nice Systems-Aktie am 13.02.2026 auf 103,55 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 62,02 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) 81,00 -5,81% Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)

