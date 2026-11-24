Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Lohnende Nice Systems-Anlage?
|
24.11.2026 10:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Nice Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nice Systems-Papier an diesem Tag 282,92 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,535 Nice Systems-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 88,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 313,55 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 68,64 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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