NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nice Systems von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nice Systems gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nice Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Nice Systems-Papier an diesem Tag bei 204,51 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,489 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 125,63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 61,43 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 38,57 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at