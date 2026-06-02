NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nice Systems von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nice Systems-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Nice Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nice Systems-Aktie an diesem Tag 206,59 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,484 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 99,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,14 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 48,14 USD, was einer negativen Performance von 51,86 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at