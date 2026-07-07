NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nice Systems von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Nice Systems-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nice Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 257,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,909 Nice Systems-Papiere. Die gehaltenen Nice Systems-Papiere wären am 06.07.2026 3 780,79 USD wert, da der Schlussstand 97,17 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 62,19 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at