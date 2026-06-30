Nice Systems Aktie

Nice Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

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Nice Systems-Anlage unter der Lupe 30.06.2026 10:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nice Systems-Investment verlieren können.

Das Nice Systems-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nice Systems-Anteile an diesem Tag 206,50 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nice Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 4,843 Nice Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 91,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 444,55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 55,54 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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