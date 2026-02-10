NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Nice Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 221,40 USD. Bei einem Nice Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,167 Nice Systems-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 030,26 USD, da sich der Wert einer Nice Systems-Aktie am 09.02.2026 auf 111,37 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 49,70 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at