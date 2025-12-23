NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Nice Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Nice Systems-Anteile betrug an diesem Tag 277,41 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nice Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,048 Nice Systems-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.12.2025 3 991,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,72 USD belief. Damit wäre die Investition 60,09 Prozent weniger wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at