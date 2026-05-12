Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Nice Systems-Performance
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12.05.2026 10:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Nice Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 222,03 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,450 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 91,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,16 USD wert. Mit einer Performance von -58,84 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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