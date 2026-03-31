Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Nice Systems-Investition
|
31.03.2026 10:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Nice Systems-Papier statt. Der Schlusskurs des Nice Systems-Papiers betrug an diesem Tag 154,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,649 Nice Systems-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,55 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Papiers am 30.03.2026 auf 108,77 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,45 Prozent vermindert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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