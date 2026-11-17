Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Langfristige Investition
|
17.11.2026 10:03:25
NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nice Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nice Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Nice Systems-Papier bei 194,52 USD. Bei einem Nice Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,514 Nice Systems-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 93,36 USD gerechnet, wäre die Investition nun 48,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,00 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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