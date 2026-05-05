Nice Systems Aktie

Nice Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

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Nice Systems-Investition im Blick 05.05.2026 10:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nice Systems von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Nice Systems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nice Systems-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 187,23 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 53,410 Nice Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 633,02 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Anteils am 04.05.2026 auf 124,19 USD belief. Damit wäre die Investition um 33,67 Prozent gesunken.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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