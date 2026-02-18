Nissan Motor Aktie

Nissan Motor

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

Lukratives Nissan Motor-Investment? 18.02.2026 10:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nissan Motor von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Nissan Motor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 439,50 JPY. Investoren, die vor 1 Jahr 100 JPY in die Nissan Motor-Aktie investierten, hätten nun 0,228 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Nissan Motor-Papiere wären am 17.02.2026 105,53 JPY wert, da der Schlussstand 463,80 JPY betrug. Das kommt einer Steigerung um 5,53 Prozent gleich.

Der Nissan Motor-Wert an der Börse wurde auf 1,53 Bio. JPY beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

