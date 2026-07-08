Nissan Motor Aktie

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WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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Nissan Motor-Anlage 08.07.2026 10:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nissan Motor von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Nissan Motor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand die Nissan Motor-Aktie an diesem Tag bei 315,50 JPY. Bei einem Investment von 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,696 Nissan Motor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nissan Motor-Papiers auf 321,80 JPY belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 199,68 JPY wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,00 Prozent angezogen.

Insgesamt war Nissan Motor zuletzt 1,12 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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