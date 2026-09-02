Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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Investmentbeispiel 02.09.2026 10:03:27

NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Nissan Motor von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nissan Motor-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Nissan Motor-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nissan Motor-Papier bei 337,30 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in das Nissan Motor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,965 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 004,74 JPY, da sich der Wert einer Nissan Motor-Aktie am 01.09.2026 auf 338,90 JPY belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,47 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 1,15 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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