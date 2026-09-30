NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nissan Motor-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nissan Motor-Anteilen via Börse TOKIO ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Nissan Motor-Aktie an diesem Tag 363,80 JPY wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investierten, hätten nun 27,488 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (296,90 JPY), wäre das Investment nun 8 161,08 JPY wert. Damit hätte sich das Investment um 18,39 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Nissan Motor eine Marktkapitalisierung von 1,06 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at