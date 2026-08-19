Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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Nissan Motor-Anlage 19.08.2026 10:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nissan Motor von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Nissan Motor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende standen Nissan Motor-Anteile an diesem Tag bei 565,70 JPY. Bei einem Investment von 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,677 Nissan Motor-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 333,30 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 891,82 JPY wert. Mit einer Performance von -41,08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Nissan Motor wurde am Markt mit 1,15 Bio. JPY bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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