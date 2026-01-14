Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Nissan Motor-Investment? 14.01.2026 10:03:57

NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nissan Motor von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nissan Motor-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 127,50 JPY. Bei einem Investment von 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,887 Nissan Motor-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 415,20 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 368,25 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63,18 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 1,42 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.

mehr Nachrichten