Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Lukratives Nissan Motor-Investment?
|
14.01.2026 10:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nissan Motor von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 127,50 JPY. Bei einem Investment von 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,887 Nissan Motor-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 415,20 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 368,25 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63,18 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 1,42 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
