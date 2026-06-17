Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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Lukrative Nissan Motor-Investition? 17.06.2026 10:04:19

NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nissan Motor gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nissan Motor-Papier an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 543,20 JPY wert. Bei einem 10 000-JPY-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 18,409 Nissan Motor-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 352,90 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 496,69 JPY wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 35,03 Prozent.

Nissan Motor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,25 Bio. JPY gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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