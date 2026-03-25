NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nissan Motor-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 480,70 JPY. Bei einer 10 000-JPY-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20,803 Nissan Motor-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 073,02 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Anteils am 24.03.2026 auf 340,00 JPY belief. Damit wäre die Investition 29,27 Prozent weniger wert.

Alle Nissan Motor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,19 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at