Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Nissan Motor-Anlage unter der Lupe
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25.03.2026 10:04:44
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 480,70 JPY. Bei einer 10 000-JPY-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20,803 Nissan Motor-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 073,02 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Anteils am 24.03.2026 auf 340,00 JPY belief. Damit wäre die Investition 29,27 Prozent weniger wert.
Alle Nissan Motor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,19 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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