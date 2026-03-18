NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Nissan Motor-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Nissan Motor-Papier an der Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Tag beendete die Nissan Motor-Aktie bei 439,60 JPY. Bei einer 1 000-JPY-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,275 Nissan Motor-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 812,10 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Papiers am 17.03.2026 auf 357,00 JPY belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,79 Prozent verringert.

Der Marktwert von Nissan Motor betrug jüngst 1,25 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at