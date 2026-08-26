NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nissan Motor von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Nissan Motor-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse TOKIO Handel mit Nissan Motor-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 974,00 JPY. Bei einer 100-JPY-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,103 Nissan Motor-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 323,80 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33,24 JPY wert. Das kommt einer Abnahme um 66,76 Prozent gleich.

Nissan Motor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,17 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at