Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Lukratives Nissan Motor-Investment?
|
31.12.2025 10:04:40
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nissan Motor von vor 3 Jahren bedeutet
Am 31.12.2022 wurden Nissan Motor-Anteile an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 418,10 JPY. Bei einem Nissan Motor-Investment von 100 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,239 Nissan Motor-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 93,30 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 390,10 JPY belief. Damit hätte sich die Investition um 6,70 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 1,35 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
