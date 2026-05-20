Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Performance unter der Lupe
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20.05.2026 10:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nissan Motor von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nissan Motor-Papier an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nissan Motor-Anteile bei 511,60 JPY. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investierten, hätten nun 1,955 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 357,10 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 698,01 JPY wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,20 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Nissan Motor zuletzt 1,24 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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