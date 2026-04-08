NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nissan Motor-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Nissan Motor-Anteile via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nissan Motor-Anteile an diesem Tag 968,40 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,033 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 360,80 JPY, da sich der Wert einer Nissan Motor-Aktie am 07.04.2026 auf 349,40 JPY belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 63,92 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Nissan Motor einen Börsenwert von 1,23 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at