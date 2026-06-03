Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Rentabler Nissan Motor-Einstieg?
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03.06.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Nissan Motor-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Tag beendete das Nissan Motor-Papier bei 1 078,00 JPY. Bei einem Nissan Motor-Investment von 100 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,093 Nissan Motor-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 365,60 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33,91 JPY wert. Das entspricht einer Abnahme von 66,09 Prozent.
Nissan Motor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,31 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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