Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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Nissan Motor-Investment 01.07.2026 10:04:13

NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nissan Motor-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Nissan Motor-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 921,20 JPY. Hätte ein Anleger 1 000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Nissan Motor-Aktie investiert, befänden sich nun 1,086 Nissan Motor-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (300,00 JPY), wäre die Investition nun 325,66 JPY wert. Damit wäre die Investition 67,43 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Nissan Motor einen Börsenwert von 1,06 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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