NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Nissan Motor eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 571,30 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 100 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,175 Nissan Motor-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 312,60 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,72 JPY wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,28 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Nissan Motor bezifferte sich zuletzt auf 1,09 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at