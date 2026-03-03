NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nordson Anlegern eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Nordson am 02.03.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,16 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 12,06 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Nordson beträgt 179,07 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 10,92 Prozent.

Nordson-Ausschüttungsrendite

Die Nordson-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 292,18 USD in den Feierabend. Der Nordson-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,36 Prozent. Die Dividendenrendite von Nordson zog im Vergleich zum Vorjahr somit an, denn damals betrug sie noch 1,14 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Nordson-Aktienkurs via NASDAQ 50,14 Prozent hinzugewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 52,90 Prozent statt.

Nordson-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 3,38 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,16 Prozent absinken.

Grunddaten der Nordson-Aktie

Die Dividenden-Aktie Nordson gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 16,202 Mrd. USD wert. Das KGV von Nordson beträgt aktuell 27,25. Im Jahr 2025 erzielte Nordson einen Umsatz von 2,792 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 8,51 USD.

