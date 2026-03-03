Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Dividenden-Ausschüttung
|
03.03.2026 16:36:19
NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nordson Anlegern eine Freude
Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Nordson am 02.03.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,16 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 12,06 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Nordson beträgt 179,07 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 10,92 Prozent.
Nordson-Ausschüttungsrendite
Die Nordson-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 292,18 USD in den Feierabend. Der Nordson-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,36 Prozent. Die Dividendenrendite von Nordson zog im Vergleich zum Vorjahr somit an, denn damals betrug sie noch 1,14 Prozent.
Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Nordson-Aktienkurs via NASDAQ 50,14 Prozent hinzugewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 52,90 Prozent statt.
Nordson-Dividendenvorhersage
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 3,38 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,16 Prozent absinken.
Grunddaten der Nordson-Aktie
Die Dividenden-Aktie Nordson gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 16,202 Mrd. USD wert. Das KGV von Nordson beträgt aktuell 27,25. Im Jahr 2025 erzielte Nordson einen Umsatz von 2,792 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 8,51 USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordson Corp.
|
02.03.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
02.03.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)