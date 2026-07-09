NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nordson-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Nordson-Aktie statt. Der Schlusskurs der Nordson-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 85,88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,644 Nordson-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.07.2026 3 305,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 283,89 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +230,57 Prozent.

Der Marktwert von Nordson betrug jüngst 15,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at