NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Nordson-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Nordson-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Nordson-Anteile bei 98,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 101,102 Nordson-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 32 961,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 326,02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 229,61 Prozent angezogen.

Alle Nordson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at