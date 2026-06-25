NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nordson-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Nordson-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 235,74 USD wert. Bei einem Nordson-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,420 Nordson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.06.2026 auf 296,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 560,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,61 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nordson einen Börsenwert von 16,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at