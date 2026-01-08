NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Nordson-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 235,77 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Nordson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 42,414 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 252,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 724,86 USD wert. Mit einer Performance von +7,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Nordson jüngst 14,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at