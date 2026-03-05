NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Nordson-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nordson-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nordson-Anteile bei 222,99 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nordson-Aktie investiert, befänden sich nun 4,485 Nordson-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 293,42 USD, da sich der Wert einer Nordson-Aktie am 04.03.2026 auf 288,42 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 293,42 USD, was einer positiven Performance von 29,34 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Nordson belief sich zuletzt auf 16,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at