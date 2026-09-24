Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Lukrativer Nordson-Einstieg?
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24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Nordson-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Nordson-Aktie an diesem Tag bei 243,89 USD. Bei einem Nordson-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,410 Nordson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordson-Papiers auf 321,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,79 Prozent vermehrt.
Der Nordson-Wert an der Börse wurde auf 17,79 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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