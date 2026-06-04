NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Nordson-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.06.2021 wurde das Nordson-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nordson-Anteile an diesem Tag 224,16 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Nordson-Aktie investiert hat, hat nun 44,611 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.06.2026 gerechnet (289,45 USD), wäre die Investition nun 12 912,65 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 12 912,65 USD entspricht einer Performance von +29,13 Prozent.

Insgesamt war Nordson zuletzt 16,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at