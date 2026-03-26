NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nordson-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Nordson-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 206,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,841 Nordson-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (270,85 USD), wäre das Investment nun 1 311,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,13 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Nordson belief sich zuletzt auf 15,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at