Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Profitable Nordson-Anlage?
|
01.01.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor einem Jahr eingebracht
Am 01.01.2025 wurde das Nordson-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 209,24 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,779 Nordson-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 149,06 USD, da sich der Wert eines Nordson-Anteils am 31.12.2025 auf 240,43 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14,91 Prozent.
Nordson wurde am Markt mit 13,62 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordson Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Nordson Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordson Corp.
|204,80
|-0,53%