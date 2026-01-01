NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Nordson eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 01.01.2025 wurde das Nordson-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 209,24 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,779 Nordson-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 149,06 USD, da sich der Wert eines Nordson-Anteils am 31.12.2025 auf 240,43 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14,91 Prozent.

Nordson wurde am Markt mit 13,62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at