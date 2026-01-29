NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordson-Aktie gebracht.

Am 29.01.2025 wurde das Nordson-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nordson-Anteile an diesem Tag 217,97 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,878 Nordson-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.01.2026 12 476,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 271,94 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 24,76 Prozent.

Alle Nordson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at