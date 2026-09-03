Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Nordson-Investition im Blick
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.09.2016 wurden Nordson-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 100,57 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,994 Nordson-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 314,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 316,63 USD belief. Damit wäre die Investition 214,84 Prozent mehr wert.
Nordson war somit zuletzt am Markt 17,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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