Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Hochrechnung
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12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Nordson-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Nordson-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 225,11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,442 Nordson-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 462,53 USD, da sich der Wert eines Nordson-Anteils am 11.11.2026 auf 329,23 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 46,25 Prozent gleich.
Der Marktwert von Nordson betrug jüngst 18,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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