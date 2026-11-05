Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Frühes Investment
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nordson-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 233,30 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nordson-Aktie investiert, befänden sich nun 0,429 Nordson-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nordson-Papiere wären am 04.11.2026 141,75 USD wert, da der Schlussstand 330,70 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,75 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Nordson bezifferte sich zuletzt auf 18,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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